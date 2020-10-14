حملات تموينية لضبط الأسواق.. أبرزها احتكار 35 ألف عبوة سجائر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1229 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

تمّ ضبط (35 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بقصد رفع أسعارها)، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السجائر والخردوات كائن بطنطا أول بالغربية.

ضبط (7.3 طن أسماك مجمدة ماكريل) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، كائنة بقليوب بالقليوبية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (6.12 طن سكر حر، ألوان صناعية، جلوكوز دون مستندات ومجهولة المصدر)، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلوى الجافة دون ترخيص، كائن بأشمون بالمنوفية، تمهيداً لإدخالها في عملية التصنيع وطح المنتج النهائي للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمّ ضبط (4.36 طن زيت طعام معبأة داخل تنكات بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية).. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية- بدون ترخيص- كائن بفاقوس بالشرقية)، تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط (7.158 عبوة بسكويت، جيلي، زبادي، شيكولاتة، حليب غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها)، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية -دون ترخيص، كائن بدمنهور بالبحيرة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط أيضًا (5 أطنان أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية) بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية- دون ترخيص– كائن بقطور بالغربية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط كذلك (5 أطنان مخصبات زراعية دون مستندات ومجهولة المصدر)، بحوزة (مالكة مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية- دون ترخيص – كائن ببدر بالبحيرة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.