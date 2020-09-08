848 محضرا للمخابز و1080 قضية متنوعة في حملات تموينية ببني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال أغسطس الماضي، في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم آداء القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.

وكشف التقرير الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، أنه تم توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة، والبالغ عددها 1493 مخبزًا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، و أسفرت الحملات عن تحرير 848 محضرًا، فيما تم سحب 56 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لإتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 1080 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والذبح خارج المجازر.