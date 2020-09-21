ضبط 28 قضية تموينية بأسوان

تمكن رجال مباحث التموين بمديرية أمن أسوان، اليوم، من تنفيذ حملات بأسواق مراكز المحافظة الـ5 "أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو".

وبحسب بيان إعلامي صادر من مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، " تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، بضبط 28 قضية تموينية على النحو التالي: قضية تجميع البطاقات التموينية داخل المخبز، وقضيتين مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار،و 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية".