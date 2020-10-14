3 أهداف لدمج الأطباء المصريين في الداخل والخارج.. تعرف عليها

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، علي دمج المصريين بالخارج في عملية التنمية التي تحدث على أرض مصر، والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية في مصر، وذلك من خلال مؤسسة أهل مصر، ومؤسسة home بأمريكا.

وترصد "الوطن" أهداف دمج الأطباء بالخارج والداخل كالتالي:

* تحفيز وتشجيع الجالية المصرية وخاصة العاملين في الحقل الطبي المقيمين خارج مصر.

* دعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا.

* استقدام خبراء دوليين في المجال الطبي لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وناقشت وزارة الهجرة التعاون المستمر مع مؤسسة "أهل مصر" لعلاج الحروق، واتفقا على كيفية دعم الجهود التي تقوم بها إدارة المستشفى والترويج للخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج والمجموعات الطبية مثل مؤسسة "HOME" في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للمستشفى.

كما تم الاتفاق على دعم مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بالكوادر الطبية المصرية في الخارج، وكيفية مساهمة هذه المجموعات في المشروعات التنموية في مصر، على أن يتم تقديم للمستشفى من خلال وزارة الهجرة، عن طريق تقديم منحتين لتنمية الكوادر الطبية بالمستشفى في مجال مكافحة العدوى والإدارة الطبية.

كما سيتم تنظيم فعالية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، في ولاية هيوستن بأمريكا لجمع الدعم المادي والمعنوي والطبي لمساعدة المستشفى في تقديم رسالتها.