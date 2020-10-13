حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن إنتاج مسلسل إذاعي

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حملة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومحاربتها، تحت عنوان "قبل ما تهاجر فكر و شاور"، حيث تم وضع خطة استراتيجية طويلة المدى للتصدى لهذه الظاهرة ومحاصرة تداعياتها، وذلك من خلال حملة توعية كبرى بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب لتحذيرهم من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

واعتمدت الحملة على جميع وسائل الاعلام فى نشر أهدافها، ومنها:

- وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و"يوتيوب"، باعتبار أنها تجتذب النسبة الأكثر من الشباب الباحثين عن الهجرة.

- بوسترات التوعية.

- الإعلانات التليفزيونية والإذاعية، وتنفيذ مسلسل توعية إذاعي، وعقد لقاءات توعية مباشرة في المحافظات.

- فيديو توعية للفنانين.

- لقاء تعريفي بجهود الوزارة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وعرض نماذج لقصص نجاح الشباب الذين لجأوا لوزارة الهجرة بحضور أعضاء مجلس النواب وبعض السفراء والصحفيين.

محاور حملة التواصل الاجتماعي

وشملت حملة التواصل الاجتماعي قناة "يوتيوب" وصفحة "فيس بوك"، بهدف الوصول لأعلى رقم من الشباب الذي يخطط للهجرة غير الشرعية واعطائهم بعض النصائح للهجرة الآمنة.

وي هذا السياق، أنشأت الوزارة صفحة تخاطب "شات" لهؤلاء الشباب عن طرق الهجرة خارج البلاد، وكذلك صفحة "يوتيوب" خاصة بالوزارة من أجل نشر الفيديوهات الخاصة بحملة التوعية.

وبلغ عدد المتصفحين للصفحة 547,433 شخصًا، فيما وصل عدد التفاعلات إلى 38,854 شخصًا، وحالات الإعجاب بالصفحة إلى 35,858 حالة.

وفي السياق ذاته، تذيع وزارة الهجرة مسلسلًا على إذاعة الشرق الأوسط في رمضان، وتناولت حلقات المسلسل قصصًا سلبية للهجرة غير الشرعية، وأخرى للهجرة الآمنة، ونصائح لكيفية الهجرة بشكل آمن.

ويذاع المسلسل عبر الإذاعة باعتبارها الوسيلة الأسهل للوصول للقرى والنجوع المستهدفة من الحملة، خاصة قرى الصعيد الأكثر تصدير للهجرة غير الشرعية.