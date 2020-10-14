تعرف على ما حققه برنامج الفصل الواحد لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصرين في الخارج، علي توعية المصريين من أخطار الهجرة غير الشرعية، حيث تم الإنتهاء من إعداد دليل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة والبدائل الإيجابية، الخاص بميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وتوعية ميسرات المدارس المجتمعية ذات الفصل الدراسي الواحد

المخرجات المتوقع تحقيقها من البرنامج :

1- القضاء على الفقر.

2 - دعم سبل المعيشة

3 - تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية والتعليمية والصحية ، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على الشباب والنساء.

4 - العمل على مكافحة الأسباب الجذرية للهجرة غير شرعية من وإلى مصر وتعزيز سبل الحد منها وذلك من خلال التركيز على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود والتصدي لسوء التغذية، وبناء القدرات للجهات المعنية والشركاء ومختلف فئات المجتمع بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية.

وجدير بالذكر أن أن البرنامج يأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكذلك برنامج الغذاء العالمي، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في أبريل 2019.

كما أن الوزارة لجأت إلى التعليم والتدريب عن بعد، تماشيا مع ما تفرضه إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مستهدفة توعية الميسرات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتسليط الضوء على البدائل الآمنة

ويعتبر البرنامج التدريبي، الذي عقد بالتعاون مع برنامج العذاء العالمي، استهدف تثقيف 20 مُيسرة من محافظة أسيوط؛ باعتبارها واحدة من أكثر المحافظات تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتم اختيار المُيسرات جاء من المدارس المجتمعية ذات الفصل الواحد من 5 مراكز بمحافظة أسيوط، وهي: "البداري، ساحل سليم، أسيوط، أبنوب، أبو تيج" ليتم توعيتهن، وبدورهن يقومن بتوعية الدارسين بمدارس الفصل الواحد بالمحافظة.

ويعتبر التدريب العملي للمدرسات والمدرسين الذي يعقبه تقييم عملي، لقياس مدى الجاهزية لنقل الرسالة لتلاميذ المدارس وأسرهم، بالمحافظات