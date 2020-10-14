غرق شاب أثناء محاولة السباحة بترعة توشكى جنوب أسوان

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة تحت الماء غرقا، بعد محاولته السباحة بترعة توشكى جنوب محافظة أسوان، اليوم، ونقلت الجثة إلى مشرحة أبو سمبل، تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على غريق بترعة توشكى بأبو سمبل، جنوب أسوان، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "معتز محمد ماهر"، 19 عاما، ونقل إلى مشرحة أبو سمبل، تحت تصرف النيابة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت محافظة أسوان، شهدت أمس، إصابة ثلاثة أشخاص في حوادث متفرقة، بعد سقوط "توك توك"، من أعلى كوبرى إدفو، واصطدام سيارة بشخص فى الرديسية مركز إدفو، واصطدام سيارة بشخص في المدينة الصناعية شرق مدينة أسوان.

وكانت مديرية أمن أسوان، أصدرت بيانا بمجهودها اليومي، في تنفيذ الأحكام وضبط القضايا التموينية، ومخالفات المرور، وضبط الأسلحة النارية والآلية، في حملات أمنية متفرقة، بدوائر مراكز محافظة أسوان الـ5 "أسوان، ودراو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، وإدفو"؛ تنفيذا لتوجيهات قيادات وزارة الداخلية والمديرية.

وبحسب بيان المديرية، فإنه في مجال الأسلحة النارية والمواد المخدرة، ضبط 9 متهمين وبحوزتهم "5 سلاح ناري، وكمية من البانجو تزن 11.400 كيلو جرام، و200 جرام حشيش، وسلاح أبيض"، وفي مجال التشكيلات العصابية، ضبط تشكيلا عصابيا مكونا، من 3 أشخاص.

وأضاف البيان: "في مجال تنفيذ الأحكام: نفذ 707 حكما، على النحو التالي، 1 جنايات، 143 حبس جزئي، و24 حبس مستأنف، و369 أحكام غرامات، و170 أحكام المخالفات"، وفي مجال ضبط القضايا التموينية، ضبطت 31 قضية تموينية، على النحو التالي: "1 سلع مهربة جمركيا، و5 مخالفات المخابز البلدية، و5 بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 عدم الإعلان عن الأسعار، و11 عدم حمل شهادة صحية".