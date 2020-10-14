سامح عاشور بعد تعيينه في الشيوخ: الشكر والامتنان للقيادة السياسية

وجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة للمحامين، عقب اختياره لعضوية مجلس الشيوخ قال فيها: "إلى زملائي وأبنائي المحامين.. إلى أهلي وأصدقائي الذين أسعدهم عضويتي بمجلس الشيوخ".

وأضاف عاشور في رسالة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " أؤكد إدراكي بأن قلوبهم ومشاعرهم الصادقة كانت تحميني وتلاحقني وتؤازرني اسأل الله أن تكون هذه الثقة في محلها، وأن تصادف الوطن والمحاماة كل الشكر لمن سعد وهنئني كل الشكر والامتنان للقيادة السياسية التي اختارتني لذلك المكان".

وكشفت الأسماء المعلنة حتى الآن للنواب المعينين في مجلس الشيوخ، حتى الآن، حصد النقابات المهنية 4 مقاعد، جاء على رأسها المعلمين والمحامين والتمريض والإعلاميين، بعد تعيين، خلف الزناتي نقيب المعلمين، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق، والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، وطارق أبو سعدة نقيب الإعلاميين.

10% من تعيينات الشيوخ للمرأة

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ سيتم تشكيله من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.