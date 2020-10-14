انطلاق الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ الأحد المقبل

ينطلق قطار مجلس الشيوخ فى أولى جلساته الإجرائية بالفصل التشريعى الأول يوم الأحد المقبل، بحضور كامل أعضائة والبالغ عددهم 300 عضواً.

وبموجب قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، يتم العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين إعداد مجلس الشيوخ لائحة خاصة به.

وتعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويعاونه نائبان من أصغر الأعضاء سنا.

وتقوم الأمانة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام إعداد كافة القرارات المتعلقة بانعقاد مجلس الشيوخ وذلك لتلاوتها فى الجلسة الافتتاحية.

وتشمل قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وقرارها بشان إعلان نتيجة انتخابات المجلس عن الجولة الأولى، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات المجلس عن جولة الإعادة.

كما ستشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ والبالغ عددهم 100عضوا، ويقوم كل نائب بأداء اليمين الدستورية وذلك وفقا لنص المادة 104من الدستور كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

كما تشهد الجلسة الإجرائية انتخاب هيئة مكتب المجلس وتشمل رئيس المجلس والوكيلين، بحسب المادة الرابعة من قانون مجلس الشيوخ التي تنص على "ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا".

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ويعقب ذلك إجراء انتخابات وكيلي المجلس وفقا للأسماء التى تعلن عن نيتها فى الترشح ويعقب ذلك عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الفائزين.

ويلقى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية كلمة للتهنئة بانعقاد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.