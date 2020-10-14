4 نقباء ضمن المعينين في مجلس الشيوخ حتى الآن أبرزهم المحامين والمعلمين

كشفت الأسماء المعلنة حتى الآن للنواب المعينين في مجلس الشيوخ، حصد النقابات المهنية 4 مقاعد، هي المعلمين والمحامين والتمريض والإعلاميين، بعد تعيين، خلف الزناتي نقيب المعلمين، وسامح عاشور نقيب المحامين السابق، والدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، وطارق أبو سعدة نقيب الإعلاميين.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

ووجه سامح عاشور نقيب المحامين السابق، رسالة للمحامينن قال فيها: "إلى زملائى وأبنائى المحامين.. إلي أهلي وأصدقائي الذين أسعدهم عضويتى بمجلس الشيوخ أؤكد إدراكى بأن قلوبهم ومشاعرهم الصادقة كانت تحمينى وتلاحقنى وتؤازرني اسأل الله أن تكون هذه الثقة في محلها وأن تصادف الوطن والمحاماة كل الشكر لمن سعد وهنئني كل الشكر والإمتنان للقيادة السياسية التى إختارتنى لذلك المكان".

من جانبه قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن اختيار رئيس الجمهورية له عضوا في مجلس الشيوخ، شرف كبير وثقة كبيرة من القيادة السياسية، مؤكدا أنه دلاله على حرص القيادة السياسية على وجود صوت المعلمين، ومن يتحدث بإسمهم داخل مجلس الشيوخ.

وأضاف الزناتي في تصريحات لـ"الوطن": " العناية بالمعلم وتحسين أوضاعه ستكون أهم أولوياتي، في مجلس الشيوخ، مؤكدا أن ملف تحسين مرتبات وأوضاع المعلمين أمام الرئيس ينظره بنفسه وفقا لإمكانيات الدولة المصرية"

وتابع: " لدينا 2 مليون ونصف معلم، يدعمون الرئيس السيسي ويقفون خلف القيادة السياسية في بناء مصر الحديثة".