فرد أمن ينقذ فتاة ألقت بنفسها في نهر النيل من أعلى كوبري بقنا

تمكن فرد أمن بمدينة قنا، اليوم، من إنقاذ فتاة من الغرق في نهر النيل، بعد أن قذفت نفسها من أعلى كوبرى دندرة، الرابط بين غرب وشرق المحافظة.

وتلقى اللواء، محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد محاولة انتحار من أعلى كوبرى دندرة، لفتاة تدعى أماني عبدالله حسن، 35 عاما، مقيمة بالشؤون شارع راعي قصب، وأنقذت عن طريق فرد أمن الكورنيش أحمد هلال عبدالوهاب.

وبحسب تحريات مباحث مركز قنا، فإن الفتاة تعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب شديد، تلاحظ لفرد الأمن في كورنيش مدينة قنا، قيامها بقذف نفسها من أعلى كوبري دندرة، على نهر النيل بجوار الكورنيش، وعلى الفور هرول فرد الأمن، وجلبها من المياه.

ونقل الفتاة إلى المستشفى، وقدمت لها الاسعافات، والعلاج الازم لها، وحرر محضرا بالواقعة، واستدعي أهلها لمعرفة سبب سوء حالته، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كانت قرية حجازة قبلي، بمركز قوص، شهدت الشهر الماضي، انتحار شاب في العقد الثالث؛ عثر الأهالي على جثته في حالة تعفن داخل منزله، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وقال أهالي القرية، إن الشاب المنتحر "عامر .م"، كان يعيش وحيدا في منزل والده، بعد وفاة والدته منذ ما يقرب من عام، ثم لحق والده بها منذ 5 أشهر، وله شقيقان يعملان في مدينة "دهب".

وأضاف الأهالي، أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة، انعكست على تصرفاته مع الأهالي، وفوجئ الجيران بانتشار رائحة كريهة، اضطروا على أثرها لكسر باب المنزل، وعثروا عليه مشنوقا.

وأكد أحد أهالي القرية، أن المتوفي مات شقيقه منتحرًا بنفس الطريقة، قبل 8 سنوات.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، بالعثور على جثة شاب يدعى "عامر .م"، مشنوقًا داخل منزله بقرية "حجازة قبلي"، وكشفت تحريات المباحث أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات؛ لبيان وجود شبه جنائية من عدمه.