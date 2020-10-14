فيديو.. "صباح الخير يا مصر": الدستور القطري يرسخ للاستعباد

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر والإعلامي محمد الشاذلي، المذاع على القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "الدستور القطري لا دستوري، يرسخ للاستعباد والحكم المطلق للأمير".

وأوضح التقرير أن الديمقراطية وحقوق الإنسان في قطر ليست سوى سلعة تبيعها شبكة قنوات الجزيرة الذراع الإعلامية للنظام القطري للخارج، مع عدم صلاحيتها للاستخدام الداخلي، فلا مكان للديمقراطية في ظل حكم نظام تميم ومن قبله حمد بن خليفة.

وأكد التقرير أنه لا حقوق إنسان مع شيوع العبودية الحديثة والاستبداد بغياب القانون وعدم وجود دستور حقيقي للبلاد سوى عدة أوراق أطلق عليها الأمير السابق اسم وثيقة 2004، بعدما وضعها للحفاظ على مكتسبات السلطة الحاكمة وسرعان ما أطلق عليها اسم "الدستور الدائم لدولة قطر"، في تأكيد على الجهل بطبيعة عمل الدساتير التي لا تكتسب صفة الاستدامة إلا لتكريس الاستبداد.

وفي دراسة متخصصة للهيئة العامة للاستعلامات عرضت مختلف جوانب العوار الدستوري في الوثيقة المزعومة أو ما أسماه النظام القطري "الدستورالدائم"، حيث لا ضمانات متعلقة بحقوق وحريات أفراد الشعب القطري الذي تتجاهله قناة الجزيرة كأن دولة قطر لا تضم سوى الأسرة الحاكمة وأبواقها الإعلامية، فلا يمنح هذا الدستور الحقوق إلا للأمير.

وفي المقابل يكبل ويقيد الدستور ويهدر الحقوق الأساسية للمواطنين، حتى إن ما ورد به عن مؤسسات أكدت مواده أنها كيانات شكلية، نزع الدستور نفسه صلاحياتها ومنحها للأمير ليصبح أمير قطر ديكتاتورا مطلقا بموجب هذه الوثيقة المشبوهة، مع تحكمه في السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية لتبقى السلطة الحاكمة في الإمارة الإرهابية جاثمة على صدور القطريين الذين يعيشون بلا أي حق من الحقوق التي تتشدق بها شاشات الجزيرة القطرية يوميا.

وإحقاقا للحق فالدستور القطري المزعوم لا مثيل له في أي من دول العالم في القرنين الحالي والماضي، بداية من التأكيد على كونه دستورا دائما ليغلق الباب أمام أي طموح للمواطن القطري في الوصول إلى صيغة دستورية جديدة.