أديب يكشف كواليس مطالبة قطر لمصر برد ملياري دولار: "رجعناهم على الجزمة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوثائق التي كشفت عنها وزارة الخارجية الأمريكية لهيلاري كلينتون الوزيرة السابقة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، كشفت عن خطة لإعادة تشكيل المنطقة في عام 2011، والدور القطري والتعاون بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "في مصر لم نكن نعتقد أن الإخوان سيحكموننا، لكن الإيميل بين وضاح خنفر ومساعد وزيرة الخارجية، أخبرها فيها بأن قناة الجزيرة قد لا تستطيع تغطية التظاهرات، بسبب قطع الاتصالات في مصر، وطلب أن تتصرف الإدارة الأمريكية".

وتابع: "كلينتون كشفت عن تمويل الإدارة الأمريكية تخصيص 100 مليون دولار لخيرت الشاطر، لكي يدشن مؤسسة إعلامية، تقودها الإخوان في المنطقة بقيادة وضاح خنفر رئيس مجلس الإدارة".

وأردف، أن قطر كانت تريد تدشين صندوق مخصصًا لمصر، لكي تستطيع أن تتحكم فيها وقيمته ملياري دولار: "لما قامت ثورة يوليو، كان أول ما فعله القطريون، أنهم طلبوا هذا المبلغ، ورجعناه على الجزمة.. كمية وقائع تؤكد التحالف بين أمريكا والإخوان".

ولفت، إلى أن هذه الرسائل تناولت ما حدث في ليبيا والشخصيات التي كانت تدعمها إدارة أوباما: "الإخوان موجودين هناك لحد دلوقتي لكن مصر دلوقتي بوظت الدنيا، وفي هذه الإيميلات يتضح أن مصر مشكلة كبيرة لمخططاتهم".