الأوقاف تطلق المسابقة الثقافية الكبرى بمناسبة المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة مسابقتها الثقافية الكبرى بالتعاون مع جريدة الجمهورية "نبي الرحمة" بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام (1442هـ –2020م)، في إطار ما تقوم به وزارة الأوقاف من نشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضحت الوزارة أن شروط المسابقة هي: أن يتقدم المتسابق إلى مديرية الأوقاف التابع لها بطلبه موضحًا فيه: "الاسم رباعيًا – تاريخ الميلاد – العنوان بالتفصيل – الرقم القومي – رقم الهاتف"، ويرفق المتسابق بطلبه صورة من تحقيق الشخصية مع كوبونات المسابقة المنشورة بالصحيفة على مدار شهر ربيع الأول، وأكدت أن المسابقة مفتوحة للأئمة وغيرهم، وللعاملين بالأوقاف وغير العاملين بها.

وحول جوائز المسابقة، أكدت الوزارة أنها خصصت عشرين ألف جنيه جوائز للمسابقة، بواقع خمسة آلاف جنيه للفائز الأول، وأربعة آلاف جنيه للفائز الثاني، وثلاثة آلاف جنيه للفائز الثالث، وألفا جنيه للفائز الرابع، واشتراك لمدة عام من جريدة الجمهورية، وشهادة تقدير، ومجموعة كتب لهؤلاء الأربعة، وست جوائز تشجيعية قيمة كل منها ألف جنيه وشهادة تقدير للفائزين من الخامس إلى العاشر.

وكرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس، الفائزين في مسابقة "رؤية" البحثية للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، على هامش الصالون الثقافي وبعد انعقاد أولى حلقات منتدى الحوار الثقافي لمناقشة ثاني أكبر تحد للدولة المصرية بعد مواجهة الإرهاب وهي القضية السكانية، تحت عنوان "تنظيم عملية الإنجاب رؤية شرعية وضرورة واقعية"، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية ووزير الصحة الأسبقن والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، والدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية والتباعد الاجتماعي.