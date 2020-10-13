وزير الأوقاف: لم تحدث في مصر خلال كورونا أي أزمة "لا شح ولا غلاء"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حق الطفل في الحياة الكريمة، يقتضي أن يأخذ حقه في عملية الإرضاع حولين كاملين، وحينما ينقسم الغذاء بين الجنين والرضيع، اطلق الفقهاء على لبن الطفل لبن الغيلة، وكان أحد الطفلين اغتال حق أخيه، لأن كثيرا ما يحدث مشكلات صحية في هذه الحالة، نعبر عنها بالمفهوم الشعبي بالقول أن الطفل يغير من اخيه، بينا الطفل يعاني من نقص في الغذاء الذي يناله، وكان يجب أن يصله، وتأثر غذاءه بحمل الأم، وهذه التسمية توضح الرغبة الشرعية في الامتناع عن الحمل وقت الرضاعة.

وأضاف خلال خلال إطلاق الوزارة لمنتدى الحوار الثقافي من مقر أكاديمية الأوقاف الدولية والذي يناقش قضية الزيادة السكانية: ونحن نريد أولاد ليكونوا صالحين نافعين لمجتمعهم ودينهم ووطنهم، فلابد أن نهدف لإخراج علماء في شتي مجالات الحياة، وأن نخدم المجتمع.

ولكن للأسف البعض يخرج عن مقتضيات هذا التفكير ويريد ابناء لمجرد أن يكون حوله عدد كبيرمن الأبناء ويقول الأبناء نعمة وهو غير واعي أنهم قد يكونوا نقمة، فنحن نري في الحوادث ولد قتل ابيه وامه واعتدي عليهم واساء اليهم، وطالما أن النظرة للإنجاب نظرة نفعية، واستمرار فكرة الاستفادة من الأولاد ستظل المفاهيم خاطئة، والصواب أن نفكر قبل الاستفادة منهم كيف سأستطيع منحهم حقوقهم، سيدنا عمر قال لرجل جاء يشتكي من ولده عققت ولدك قبل أن يعقك.

وتابع، تردد في بعض الأحيان عبارات صعبة على ألسنة الأبناء للأباء، فيقولون لهم لما انتم لستم قادرين على عيشنا خلفتونا ليه؟ وهذا يكون من قسوة الحياة والحرمان وعدم توفر الحياة الكريمة، ويعيش الأباء الإحساس بالذنب بعدم قدرتهم على تكاليف معيشتهم، ودور الدعاة أن جعل الناس يدركون ذلك قبل فوات الأوان. وأوضح، الدولة تتحمل دورها ولم تحدث في مصر خلال أزمة كورونا أي أزمة لا شحا ولا غلاء ولذلك لابد ان نعرف معني الدولة وان ندعم الدولة.