وزير الأوقاف: تنظيم النسل في مصر ضرورة شرعية ووطنية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تنظيم النسل من أهم القضايا التى تفرضها الساعة، وهى قضية من الأحكام المتغيرة حسب ظروف كل دولة، والحكم فيها ليس مطلقاً، مشيراً إلى أن تنظيم النسل والإنجاب فى ظل وضع مصر الراهن يتجاوز الحلال والحرام ويصبح واجباً شرعياً ووطنياً، والاهتمام به يدخل فى عمق تصويب الخطاب الدينى، مضيفاً: «النبى قال للشباب: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) والباءة تشمل القدرة النفسية والصحية والمالية لتحمل عملية بناء الأسرة، وكفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يعول».

وأضاف «جمعة»، خلال منتدى الحوار الثقافى، الذى عقدته الوزارة بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، اليوم، أنه كلما زاد مستوى الوعى الدينى أو الثقافى زاد الاهتمام بتنشئة الأبناء بشكل صحيح، لأن الطفل يحتاج إلى رعاية تعليمية وصحية وحياة كريمة، وبالتالى يعى الناس معنى الإنفاق على الطفل وتهيئة حياة محترمة لابن أو اثنين ليكونا أعضاء نافعين بالمجتمع، أما غير الواعى فيركن للكلمة الدارجة «مش هنغلب فى أكلهم» وكأن التربية بالنسبة له منحصرة فى الإطعام، دون أن يدرك مثلاً معنى قول النبى: «وفرقوا بينهم فى المضاجع»، فخصوصية الفتاة تتطلب أن يكون لها مكان مستقل لتأخذ كامل راحتها وكذلك الولد، أما من يترك البنات مع الأولاد دون فواصل فهذا يؤثر على حياتهم بالسلب.

وقال «جمعة»: «الكثرة المطلوبة هى النافعة القوية وليس غثاء السيل، والبعض يقول إمكانياتى جيدة مادياً، ونقول له: القدرة لا تقاس بمقياس الأفراد فقط وإنما لا بد من مراعاة قدرة الدولة، فأنت ستستطيع الإنفاق لكن الدولة هى من تتحمل إنشاء المدرسة والجامعة والطرق والمستشفيات، وعلينا التخلص من الأنانية وأن نقدم النفع العام، فالقدرة تقاس بمقياس الدول وليس الأفراد».