قبل الدراسة.. إعادة تأهيل 8 مدارس بقرى الدقهلية

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن الجمعية أعادت تأهيل ودعم (8) مدارس بقرى مراكز محافظة الدقهلية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وقال شعبان، في بيان صحفي، اليوم، إن المدارس التي جرى دعمها وإعادة تأهيلها بالمحافظة هي "ميت العز الإعدادية وعثمان بن عفان الابتدائية" بقرية دقادوس و"مدرسة كفر المقدام الابتدائية والإعدادية" بمركز ميت غمر، ومدرسة شبراهور الابتدائية ومدرسة عبدالباعث النجار الابتدائية بقرية طمى الزهايرة بمركز السنبلاوين، ومعهد 38 الدرافيل بنات بقرية الحفير بمركز بلقاس، ومدرسة المطرية الثانوية الفنية للبنات بمركز المطرية.

وأضاف "شعبان" أن أعمال إعادة التأهيل شملت تطوير المباني وصيانة كاملة للمدارس وتوريد ديسكات وسبورات داتا شو وشاشات عرض وتجهيز المعامل وعمل صيانة شاملة لدورات المياه والكهرباء.

وأكد الاهتمام بتطوير ودعم المدارس كنشاط إنساني خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 20 عامًا وأنها تضع الجانب التعليمي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها ونجحت في تطوير ودعم عشرات المدارس التي امتدت لنواحٍ وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الدقهلية.

وأشار إلي أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة الدقهلية وبخاصة للفئات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.