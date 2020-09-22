محافظ مطروح يفتتح ويتابع أعمال تطوير مدارس بـ 20 مليون جنيه

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس، مدرسة ابن سينا الرسمية المتميزة للغات مدينة مرسى مطروح التى أنشئت حديثا بسعة 22 فصلا وبتكلفة 16,9 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ووجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسن سلامة مدير فرع الأبنية التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس التجريبى والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم، والقضاء على الكثافة الطلابية بالفصول وظاهرة الانتظار لتلاميذ المدارس التجريبى للغات، وتتكون المدرسة من عدد 2 مبنى بعدد 22 فصلا أساسيا ومعمل لغات وحجرة كمبيوتر ومكتبة ومصلى ومطعم وجمانيزم.

ووجه "شعيب" بالتنسيق بين المديريات المعنية بسرعة إنهاء أعمال توصيل كابلات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى مع تمهيد مدخل ومحيط المدرسة من الرتش والمخلفات استعدادا لافتتاحها قبل بدء العام الدراسى.

وافتتح محافظ مطروح أعمال تطوير مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بعد الانتهاء من أعمال صيانة ورفع كفاءتها بتكلفة 1,2 مليون جنيه، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية فى دعم المدرسة بعدد من الأجهزة والفرش وإقامة غرفة للزائرة الصحية، موجها بسرعة أعمال الدهان لعمارة الأهالى المواجهة للمدرسة حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى أمام الطلاب وكذلك التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بشأن المشاركة وتجهيز مراكز الشباب والملاعب القريبة من المدارس فى تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية بالمدارس هذا العام.

وأكد محافظ مطروح على الاهتمام الذى توليه الدولة بقطاع التعليم مع تقديم الدعم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وتقديم الدعم للنهوض بالمنظومة التعليمية بالمحافظة والعمل على تحسين جودة التعليم لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر واعٍ قادر على إحداث تغيير وبناء مصرنا الجديدة.