«القومي للحوكمة»: 50 برنامجاً تدريبياً على الإنترنت الأسبوع القادم

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - عزمه إطلاق نحو 50 برنامجا تدريبا تفاعليا باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة إلكترونية للتعليم عن بعد، الأسبوع القادم.

"المعهد" أشار في رسم توضيحي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوم أمس، أن هذه السلسة من البرامج التدريبية التفاعلية تهدف إلى التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة، مشيراً إلى أن هذه المنصة تعد خطوة فريدة من نوعها على المستوى الإقليمي للتوعية بدور الحوكمة في التنمية المستدامة.

أضاف "المعهد" أن البرامج التدريبية التفاعلية ستستهدف العاملين في كل من القطاع الحكومي، القطاع الخاص، والمجتمع المدني في مصر، لافتاً إلى أنه تم إعداد البرامج التدريبية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

وسبق أن أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامجًا تدريبيًا بعنوان "العمل عن بُعد" استكمالًا لمسيرة التعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، عبر منصة زووم Zoom الالكترونية.

وأوضحت د. شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن البرنامج يأتي في إطار تقديم المعهد برامج تدريبية للتعليم عن بعد، ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تنفذها الدولة.

وأوضحت د. شريفة، في بيان، أن البرنامج جرى تصميمه لمساعدة القيادات داخل المؤسسات على إكساب مهارات ومعرفة الأدوات واتباع إجراءات وسياسات جديدة وغير روتينية أثناء الأزمات وكيفية قيادة الأفراد ليصبحوا أكثر تقبلًا وتكيفًا مع التغيير وذلك بعد ما نتج عن جائحة فيروس كورونا من تحديات استثنائية على عاتق القيادات داخل المؤسسات، متابعة أن تلك التحديات ستؤدي إلى تغييرات في مجالات عدة إلى جانب طرق وأساليب العمل، مؤكدة أن ذلك استدعى سرعة الاستجابة لتلك التغييرات.

وحول محاور البرنامج لفتت د.شريفة شريف، إلى أن البرنامج سيتطرق إلى عددٍ من الموضوعات تتضمن المبادئ الاساسية للعمل من المنزل، فهم الإيجابيات والتحديات في العمل من المنزل.

وأضافت أن محاور البرنامج تضمنت كذلك مناقشة كيفية التغلب على أغلب التحديات، إلى جانب معرفة الأدوات اللازمة لاستخدامها في العمل من المنزل، فضلًا عن النقاط المهمة لنجاح عملية العمل من المنزل.