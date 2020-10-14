تعليم الفيوم تتسلم 13 ألف جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم 13ألف جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة، في العام الدراسي الجديد.

وأصدر محمد عبدالله، وكيل وزارة التريية والتعليم، تعليمات مشددة، اليوم، بضرورة توزيع الأجهزة فورًا بالمدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أنّ أجهزة التابلت دخلت مخازن التربية والتعليم بالفيوم وتم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة وسط تأمين الأجهزة الأمنية.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومراجعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والسيول.

وتناول الاجتماع استعدادات كافة المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم والجهات ذات الصلة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على كافة الجهات بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف المحافظ عن دخول عدد 5 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسي 2020/2021 لأول مرة، وكذا 20 مدرسة تم توسعتها و41 مدرسة أخري تم عمل الصيانة الشاملة لها وستدخل الخدمة هذا العام أيضًا، مُشددًا على ضرورة توصيل كافة المرافق لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء الدراسة.

كما قرر المحافظ، تشكيل لجنة لدراسة إعادة الشكل المروري بالكامل داخل مدينة الفيوم، وذلك لتيسير حركة السير وتقليل الكثافات والاختناقات المرورية بالمدينة، خصوصًا وقت الذهاب والإياب من المدارس.

كما أكد المحافظ على كافة الجهات ذات الصلة المباشرة بأزمة السيول، برفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوي تحسبًا لهطول أية أمطار أو سيول خلال المرحلة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ووجه مسؤولي الكهرباء والري بتشغيل كافة محطات الري فى أسرع وقت ممكن.