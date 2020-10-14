تعليم الفيوم تتسلم 13 ألف جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة
كتب:
أسماء أبو السعود
05:52 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
تعليم الفيوم تتسلم 13 ألف جهاز تابلت للعام الدراسي الجديد
تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم 13ألف جهاز تابلت لتوزيعها على طلاب الثانوية العامة، في العام الدراسي الجديد.
وأصدر محمد عبدالله، وكيل وزارة التريية والتعليم، تعليمات مشددة، اليوم، بضرورة توزيع الأجهزة فورًا بالمدارس الثانوية العامة على مستوى المحافظة، مؤكدًا أنّ أجهزة التابلت دخلت مخازن التربية والتعليم بالفيوم وتم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية العامة وسط تأمين الأجهزة الأمنية.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عقد اجتماعًا مع وكيل وزارة التربية والتعليم، ومسؤولي هيئة الأبنية التعليمية، لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومراجعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد والسيول.
وتناول الاجتماع استعدادات كافة المدارس والمعاهد الأزهرية وجامعة الفيوم والجهات ذات الصلة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على كافة الجهات بالالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وكشف المحافظ عن دخول عدد 5 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسي 2020/2021 لأول مرة، وكذا 20 مدرسة تم توسعتها و41 مدرسة أخري تم عمل الصيانة الشاملة لها وستدخل الخدمة هذا العام أيضًا، مُشددًا على ضرورة توصيل كافة المرافق لجميع المدارس والمعاهد الأزهرية قبل بدء الدراسة.
كما قرر المحافظ، تشكيل لجنة لدراسة إعادة الشكل المروري بالكامل داخل مدينة الفيوم، وذلك لتيسير حركة السير وتقليل الكثافات والاختناقات المرورية بالمدينة، خصوصًا وقت الذهاب والإياب من المدارس.
كما أكد المحافظ على كافة الجهات ذات الصلة المباشرة بأزمة السيول، برفع درجة الاستعدادات للدرجة القصوي تحسبًا لهطول أية أمطار أو سيول خلال المرحلة المقبلة خاصة ونحن مقبلون على فصل الشتاء، ووجه مسؤولي الكهرباء والري بتشغيل كافة محطات الري فى أسرع وقت ممكن.