بدء البرنامج التدريبي "التربية الاجتماعية الرقمية" بـ"تعليم الفيوم"

تابع محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أمس الأحد، البرنامج التدريبي المتميز "التربية الاجتماعية الرقمية " والمنعقد بمركز التنمية المهنية بشرق الفيوم، في مدرسة الشهيد ياسر كمال تمام، خلال الفترة من الأحد 4 أكتوبر وحتى الأربعاء 7 أكتوبر 2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.

يأتي ذلك في إطار توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي والعمل عبر شبكات الانترنت ، وإيمانًا من التربية الاجتماعية بأن عمل الاخصائي الاجتماعي جزء أصيل من متطلبات العمل.

وأشار وكيل تعليم الفيوم إلى أنّه يتم تدريب 20 كادر من كوادر التربية الاجتماعية، والمدربون المعتمدون، وإدارة التدريب، والتطوير التكنولوجي لوضع الأطر العامة للعمل، وذلك من خلال عدة محاور أهمها أنّ التحول الرقمي من مستجدات العصر والتربية الاجتماعية ودورها في المجتمع وربط دور الأخصائي الاجتماعي بالتكنولوجيا واستخدامه لها وتأهيل الأخصائي الاجتماعي للعمل في كافة برامج التربية الاجتماعية وعمل موقع تطبيق الكتروني للتربية الاجتماعية.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المتميز المبذول في العمل، وأكد على أهمية التدريب والتحول الرقمي والعمل عبر شبكات الانترنت وصقل الأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات اللازمة للعمل.

على جانب آخر، كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد كرم طالبات الفيوم الفائزات في المسابقة الفنية للهجرة غير الشرعية ويمنح كل طالب جهاز تابلت وشهادة تقدير لكل طالب بوزارة التربية والتعليم بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، والسفيرة نائلة جبر من وزارة الخارجية وممثلي عن منظمة الهجرة، كما تم منح شهادة تقدير لمديري التربية البيئية والسكانيه بالمديريات المشاركة في المسابقة بمحافظات الفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والغربية، واسيوط.

وكانت الطالبة داليا خالد علي محمد بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، والطالبة هاجر عيد شعبان حسن بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الفيوم الثانوية بنات، قد فازتا بالمركز الأول على مستوى المحافظات المشاركة في المسابقة البحثية حول قضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين.