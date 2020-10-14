انتهاء اجتماع ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.. والاتفاق جلسة ثانية

انتهت الجلسة الافتتاحية لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في مقر قيادة قوات اليونيفيل في الناقورة جنوبي البلاد، الأربعاء، وتقرر عقد اجتماع ثان في 28 أكتوبر الحالي، وفق ما ذكر مصدر عسكري لبناني.

ولم يستغرق الاجتماع الأول أكثر من ساعة، تخلله كلمات لمنسق الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ومساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، ورئيس الوفد اللبناني العميد بسام ياسين، ورئيس الوفد الإسرائيلي.

وعقد الاجتماع وسط سرية تامة وبعيدا عن وسائل الإعلام التي لم يسمح لها بالاقتراب من القاعة، حيث عقد الاجتماع برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، واعترض لبنان على أخذ صورة تذكارية للاجتماع.

ويشدد لبنان على أنّ هذه المفاوضات غير مباشرة، وهي تقنية وفنية بحتة محددة بمسألة ترسيم الحدود بين البلدين، ولا علاقة لها بأي علاقات مع إسرائيل.

واعترض حزب الله وحركة أمل، على تشكيلة الوفد المفاوض، لأنه يضم مدنيين ولم يقتصر على العسكريين على غرار الوفد العسكري اللبناني الذي يشارك في الاجتماعات الثلاثية الدورية في مقر اليونيفيل في الناقورة.

وطالبا بإعادة تشكيل الوفد المفاوض الذي يضم العميد بسام ياسين والعقيد مازن بصبوص، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول، وسام شباط والخبير في القانون الدولي نجيب مسيحي.

وكانت رئاسة الحكومة أعربت أيضا عن استيائها من تشكيل الرئاسة للوفد المفاوض من دون التنسيق معها.