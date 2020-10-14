الخطة الدراسية لمواجهة كورونا بالأزهر: 5 حالات لغلق الفصول والمعاهد

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية منشورا تم توزيعه على المناطق التعليمية على مستوى الجمهورية، وحصلت "الوطن" على نسخة منه، حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع بداية الفصل الدراسي الجديد الذي ينطلق 17 أكتوبر الجاري.

وحدد خطة قطاع المعاهد الأزهرية خطوات للتعامل مع كورونا حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس بأحد المعاهد، وشملت الخطة الآتي:

1- غلق الفصل

طالب القطاع بغلق الفصل حال حدوث أكثر من حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في نفس الفصل خلال أسبوعين، ويكون الغلق لمدة 28 يوما، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية .

2- غلق المعهد

يغلق المعهد عند غلق أكثر من فصل به خلال أسبوعين، وذلك لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

3- غلق مجمع معاهد

يتم بعد غلق معهد بالمجمع ثم حدوث غلق فصل بأي من المعاهد الأخرى في ذات المجمع خلال اسبوعين من غلق المعهد الأول، يغلق مجمع المعاهد كاملا لمدة 28 يوما، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

4- غلق المعاهد على مستوى قرية أو مدينة

في حالة إغلاق مدارس التربية والتعليم بالقرية أو المدينة يتم غلق المعاهد الأزهرية الكائنة بنفس القرية او المدينة، ويكون قرار الغلق بالتنسيق بين مديرية الصحة والمنطقة الأزهرية.

5- غلق المعاهد على مستوى محافظة

يكون غلق معاهد المحافظة تبعا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة بالمحافظة والتي يمثل الأزهر فيها رئيس الإدارة المركزية، وتطور الوضع الوبائي.

غرفة عمليات بكل منطقة لمتابعة التطورات

وأكد المنشور الذي تم توزيعه على كل رئيس لإدارة مركزية بكل منطقة التواصل مع مديرية الصحة بمنطقته والتعاون الكامل فيما بينهم، وأن تخطر كل منطقة غرفة العمليات الخاصة بمتابعة تطبيق هذا المنشور وتعلمها بأي تطورات.

على جانب آخر، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن خطة الدراسة الخاصة بمراحل التعليم الأساسي للعام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وترتكز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر من خلال تشغيل المدارس فترة واحدة أو فترتين طبقًا لكثافة المدرسة مع ضرورة تأكيد ألا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل.