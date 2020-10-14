طارق سعدة بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: سأركز على التشريعات الإعلامية

أكد الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن اختياره عضوا بمجلس الشيوخ بمثابة تكليف وتشريف من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يمثل ذاك مسؤولية كبيرة ملقاه على عاتقه باعتباره ممثلا لجموع الإعلاميين.

وكشف سعدة، في تصريح له أنه سيهتم في المقام الأول بكل التشريعات والقوانين التي تخص الإعلاميين ومجال الإعلام، كما سيسعى للاهتمام بالمجالات الأخرى الثقافية والتنويرية، إيمانا منه بأهمية العمل التكاملي.

وقد أعلن أمس صدور قرار بأسماء الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، حيث تم اختيار طارق سعدة من بينهم بجانب عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي النقابات وتنسيقية شباب الأحزاب والشخصيات العامة.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

ويشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتمائه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ويختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

الرئيس يعين 100 عضو بمجلس الشيوخ

وطبقا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5.ـ أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ونصت المادة (29) من القانون علي :"يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".