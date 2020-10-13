أمين الشيوخ: مستعدون لاستقبال الأعضاء المعينين لاستخراج الكارنيهات

قال المستشار محمود إسماعيل القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن المجلس فى انتظار قرار رئيس الجمهورية، بالقائمة الكاملة بأسماء المعينين بالمجلس، وذلك لإعلان مراسم استقبال الأعضاء الجدد، واستخراج كارنيهات العضوية.

وأشار "إسماعيل" في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن اللجنة الإدارية والمالية المشكلة بموجب قانون رقم 141 لسنة 2020 برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، ستصدر بيانها بالموعد المحدد، باستقبال الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، وذلك فى ضوء اختصاصاته.

وأوضح إسماعيل، أن المجلس أنهى استعدادته الكاملة لبدء جلسات مجلس الشيوخ الأحد المقبل، التي ستشهد حلف اليمين الدستوري لأعضاء المجلس، والبالغ 300 عضوا، وانتخاب هيئة مكتب المجلس، المشكلة من رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين.

وشدد على أن المجلس سيكون فى استقبال الأعضاء المعينين، يومي الخميس والسبت لاستخراج الكارنيهات.