ضبط شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي تستخدم برامج عالمية مقلّدة في الجيزة

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إنشاء وإدارة أحد الأشخاص شركة إنتاج فني وتوزيع سينمائي وتسويق إلكتروني كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويستخدم أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المشار إليها والتقابل مع شقيق مالك الشركة، وبالتفتيش تمّ ضبط (جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج ومحتوى مرئي ومسموع - وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – وحدة معالجة مركزية تجميع محلي محمل عليها برامج برامج مقلّدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية – 2 هارد ديسك "وحدة تخزين خارجي" محمل عليها العديد من المصنفات الفنية والمحتوى المرئي والمسموع وأعمال المونتاج – جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت).