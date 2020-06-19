ضبط عاطل يبيع الآثار على فيس بوك وسيدة تنصب عبر إعلان على قناة فضائية

خلال الـ 24 ساعة الماضية، ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل لقيامه بنشر مشاركات على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" للترويج لبيع وشراء القطع الأثرية والعملات بقصد النصب على المواطنين، كما تم ضبط سيدة تنصب على المواطنين بحجة تسهيل حصولهم على قروض حكومية.

فى الواقعة الأولى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، بنشر مشاركات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم ضبط المتهم وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين أنه يحتوي على آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات وصور لقطع أثرية.

بمواجهة المتهم اعترف بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه للترويج والوساطة للراغبين من المواطنين في بيع وشراء قطع أثرية وعملات أجنبية عبر موقع التواصل الاجتماعى بغرض النصب عليهم والاستفادة منهم مادياً.

وعلى صعيد متصل، تم ضبط ربة منزل لقيامها بالاشتراك مع آخر فى ممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بدعوى تقديم تسهيلات للحصول على قروض ميسرة.

تبلغ لأجهزة وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة الإنترنت من أحد المواطنين، بتضرره من بعض الأشخاص ينتحلون صفة شركة وهمية لمنح قروض ميسرة للراغبين شريطة تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية على حساب بريدى خاص بربة منزل.

من خلال تكثيف الجهود بجمع المعلومات وإجراء التحريات تبين ورود عدد كبير من الحوالات البريدية باسم ربة المنزل (مقيمة بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة)، تتراوح من (1600 جنيه) إلى (10 آلاف جنيه)، وأكدت التحريات قيامها بالاشتراك مع عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عن طريق الإعلان عبر إحدى القنوات الفضائية عن مجموعة من أرقام هواتف المحمول للتواصل مع المواطنين الراغبين فى الحصول على قروض ميسرة وطلبهم من المواطنين تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية على حساب ربة المنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطت السيدة وشريكها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد من الوقائع "غير محرر عنها بلاغات سابقة".