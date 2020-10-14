فتاة تروج لنفسها بمقابل مادي وتحت ستار الزواج العرفي: صور وعبارات مخلة

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة وبعض العبارات التى روجت خلالها المعلنة لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي وتحت ستار الزواج العرفي.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنها (دون عمل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة).

وبمواجهتها أقرّت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة المشار إليها، كما تمّ ضبط هاتف محمول خاص بها محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطها المؤثم.