ضبط سيدتين لترويجهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت؛ فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصرالنيل، وتبين أنها (سيدة - مقيمة ببني سويف)، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على "هاتف محمول خاص بها يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم".

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، وجود صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي تبدي خلالها المُعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، وتبين أنها (سيدة - مقيمة بالجيزة)، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (هاتفين محمول خاصين بها "أحدهما يحتوي على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.