ضبط 7 قطع سلاح بحوزة 6 أشخاص في خصومة ثأرية بأسيوط

تمكن فريق مباحث مركز شرطة ساحل سليم، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 6 أشخاص طرفي خصومة ثأرية، بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص، بدائرة المركز.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط مباحث المديرية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة ساحل سليم، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها القوات، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والمركزى، من استهداف أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية، بدائرة مركز شرطة (ساحل سليم)، ما أسفر عن ضبط 7 قطع سلاح ناري، بحوزة عدد 6 متهمين

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، خاصة أطراف الخصومات الثأرية.

وبمواجهتهم عما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط، وجه عددا من الحملات الأمنية المكبرة، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن؛ لاستهداف أطراف الخصومات الثأرية، وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص، والمتاجرين فيها، منها الحملة التي شنتها القوات بدائرة مركز شرطة أبو تيج.

وأسفرت جهود قطاع الأمن، عن ضبط 10 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش)، وكذا ضبط قضيتين مخدرات "إتجار"، بإجمالي 6 متهمين.