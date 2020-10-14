بثقة الرئيس.. عائلة الفخراني من الفن للسياسة

في نحو 5 أعوام تحولت أوضاع العائلة التي تنتمي للوسط الفني بين تمثيل وتأليف إلى عائلة سياسية بامتياز، حيث أُعلن تعيين الفنان يحيى الفخراني عضوا بمجلس الشيوخ بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قرار مماثل يعود لدورة الانعقاد السابقة للبرلمان حين تم تعيين لميس جابر الكاتبة والأديبة زوجته نائبة برلمانية، ليتجدد الحديث عن العائلة التي طالما أثارت الجدل بداية من قصة زواجهما المختلفة حيث يدين الفنان يحيى الفخراني بالإسلام ولميس بالمسيحية.

تعيين يحيى الفخراني

نبأ مفاجئ بشرت به الأسرة، مساء أمس، حيث أعلنت القائمة النهائية للمعينين في مجلس الشيوخ، ونشرت "الوطن" قائمة بأبرز المرشحين لمجلس النواب حيث تضمنت القائمة أسماء فنانين على رأسهم يحيى الفخراني.

ويعد "الفخراني" ممثلاً وطبيبًا مصريًا، حصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 1971 من كلية الطب بجامعة عين شمس في القاهرة، عقب تخرجه مارس مهنة الطب لفترة قصيرة إلا أن حبه للتمثيل خاصة اشتراكه بفريق التمثيل بالكلية دفعه لاحتراف المهنة، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية سواء السينمائية أو التليفزيونية والمسرحية، بدأَ بمسلسل "الرجل والدخان" عام 1973، وفي عام 1979 اشتهر من خلال مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرًا"، وتوالت أعماله التليفزيونية في النجاح مقدمًا السلسلة الشهيرة "ليالي الحلمية"، ومن أعماله المسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور مسرحية "الملك لير"، كما شارك في فوازير المناسبات مع الفنانتين صابرين وهالة فؤاد، أما بالنسبة للأعمال السينمائية فقد أغنى الشاشة الكبيرة بالعديد من الأعمال الناجحة كان منها "إعدام ميت، وخرج ولم يعد، والكيف".

لميس جابر تحت قبة البرلمان

في ديسمبر 2015 أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهورى رقم 560 لسنة 2015 بتعيين 28 عضوًا بمجلس النواب، وكانت الأديبة لميس جابر بشاي حنين أحد المعينين، حيث بدأ عملها تحت القبة طوال فترة انعقاده، ولم تترشح لفترة ثانية.

والنائبة لميس جابر كانت بداية تعارفها على الفنان يحيى الفخرني في مسرح الجامعة حيث درسا الطب معا، وقال إنه في ذات مساء على خشبة المسرح الجامعي كان يعرض مسرحية لبرنارد شو، وحدث في المشهد الأخير من المسرحية نوع من الخطأ الناتج عن إدارة المسرح، فترك المسرح غاضبا، وبين الكواليس واجهته لميس زميلته في كلية الطب، وحاصرت ثورته، وطلبت منه أن يعود ليحيي المشاهدين، سواء شعروا بالخطأ أو لا.

وبالفعل عاد إلى المسرح وصفقت له الجماهير، وكانت تلك هي الخطوة الحاسمة التي فجرت بداخله مشاعر الارتباط بلميس التي أصبحت طبيبة متخصصة في أمراض النساء والتوليد، وتم تعيينها في البرلمان الماضي بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحسب "العربية".

وطبقًا لنص المادة 28 من مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5.ـ أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ونصت المادة (29) من القانون على :"يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".