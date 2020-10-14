سياسيون: تعيين رموز حزبية في مجلس الشيوخ محاولة لتقوية الأحزاب

تمثل نسبة تمثيل الأحزاب السياسية في قائمة المعينيين في مجلس الشيوخ من قِبل رئيس الجمهورية حوالي عشر التعيينات.

وشملت تعيينات مجلس الشيوخ كلا من: سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، والمستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، وخالد قنديل، وعبد العزيز النحاس، ومحمد شردي، والدكتور هاني سري الدين، نواب رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ونبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور.

كما تضمنت 4 أسماء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهم: ‏سها سعيد، وأكمل سامي نجاتي، ومحمد فريد، وعلاء مصطفى.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن اختيار رؤساء أحزاب وتعيينهم داخل مجلس الشيوخ يعكس اهتمام كبير من القيادة السياسية بالأحزاب والسياسيين خلال المرحلة المقبلة.

حرص القيادة السياسية على النهوض بالحياة الحزبية

وأضاف السادات، لـ"الوطن"، أن هذه الاختيارات تؤكد حرص القيادة السياسية على النهوض بالحياة الحزبية، بعد أن اهتمت الدولة خلال الفترة الماضية بالجانب الأمني والاقتصادي والاجتماعي.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تعيين عدد مناسب من الشخصيات السياسية والحزبية يعكس رغبة من القيادة السياسية للاهتمام بتمثيل الأحزاب في الحياة العامة الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه في ظل ضعف الأحزاب يأتي تعيين عدد من رموزها في محاولة لتقويتها.

وأضاف بدر الدين لـ"الوطن"، أن هذه التعيينات محاولة لإحداث التنوع داخل المجلس، بتمثيل جميع الخبرات، بما فيها الخبرات السياسية ممثلة في رؤساء الأحزاب والسياسيين.