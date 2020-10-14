وسط ترقب.. "مواد البناء" تتوقع استقرار أسعار الأسمنت حتى انتهاء الشتاء

واصلت أسعار حديد التسليح والأسمنت استقرارها في الأسواق للأسبوع الثاني على التوالى من شهر أكتوبر الجارى، وتوقعت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، استمرار استقرار أسعارهما لعدد كبير من الشركات، وكذلك خلال شهور الشتاء لمحدودية البناء فى تلك الفترة.

يأتى استقرار الأسعار وسط ترقب لأكثر من 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، لإلغاء قرار وقف تراخيص البناء الذى صدر فى 16 أبريل 2020 لمدة 6 أشهر.

ويباع حديد التسليح حسب الخامة، بمتوسط أسعار تتراوح بين 9800 آلاف و10100 جنيه للمستهلك، بينما الأسمنت دون زيادة لمدة 4 أشهر متتالية، ليباع الطن منه بأسعار تتراوح ما بين 700 إلى 750 جنيها.

وساد التفاؤل في قطاع مواد البناء، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة وضع اشتراطات البناء الجديدة؛ لإعادة القطاع للعمل بكل قوته، ما يعتبر "قبلة حياة" للقطاع، الذي توقف تقريبا منذ 6 أشهر.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجاري، إن الأسواق تترقب قرار إلغاء وقف تراخيص البناء وتستعد له، لإنعاش الأسواق التى لا زالت تعاني من الركود وتراجع المبيعات، مشيرا إلى أن إرجاء الحكومة نشر الاشتراطات الجديدة للمباني حتى الآن، السبب وراء ذلك.

ودعا الزيني، إلى سرعة الانتهاء من الاشتراطات الخاصة للمباني؛ لتحريك مبيعات سوق مواد البناء بالأسواق، لافتا إلى أن عددا كبيرا من التجار لجأوا إلى البيع بسعر التكلفة، للتخلص من المخزون ودوران رأس المال.

وأضاف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن سرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للمباني، يحمى الأسواق من الشائعات، ويعطى لقطاع مواد البناء قبلة الحياة.

وأوضح الزيني، أنَّ قطاع العقارات في مصر، يرتبط به أكثر من 95 صناعة، يأتي على رأسها الأسمنت والحديد والصلب، وجميع صناعات مواد البناء والمحاجر وغيرها، سواء المرتبطة به بشكل مباشر أو غير ذلك.