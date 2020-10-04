"الزيني" رئيسا لشعبة مواد البناء و"رضيوي" و"فوزي" نائبين

عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، جلسة إجراءات برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، لانتخاب مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها.

وبعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري تم انتخاب مجلس إدارة الشعبة، ثم اختيار هيئة المكتب بالتزكية، حيث جاء أحمد الزيني رئيسًا للشعبة للمرة الخامسة، وحمدي رضيوي ورفعت فوزي نائبين أول وثان، وعبد العزيز قاسم سكرتيرًا عامًا، وعلاء الدين النجار سكرتيرًا عامًا مساعدًا.

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الشعبة بزيادة السعي لخدمة قطاعها، من خلال مناقشة كافة الموضوعات، وترتيب أولوياتها، مؤكدًا دعم الاتحاد لكل الشعب النوعية لدعم الأنشطة المختلفة، ومن ثم دعم اقتصادنا القومي .

من جانبه، قال أحمد الزيني عقب انتخابه بالإجماع رئيسًا الشعبة، إن الفترة المقبلة تحتاج لتكاتف كافة الأطراف لمساندة هذا القطاع، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة لجان من مجلس إدارة الشعبة لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع، ومنها لجان الضرائب والأسمنت والحديد ولجنة خاصة لمتابعة شروط مواد البناء، مشددًا على أهمية العمل الجماعي خلال دورة مجلس إدارة الشعبة الحالية 2024.