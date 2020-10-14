"العربية": العملة التركية تسجل أدنى مستوى لها

سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها عند نحو 8 ليرات للدولار، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وكان أردوغان اختتم الأسبوع الماضي زيارة إلى قطر، بعد أيام فقط من انحدار العملة المحلية إلى مستوى 7.9 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أسوأ رقم تحققه العملة التركية.

وفي السياق قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، فائق أوزتراك، إن الهدف من وراء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى قطر، الأسبوع الماضي، كان طلب المال.

وأضاف أوزتراك، أنه كلما انحدرت الليرة التركية، يهرع أدروغان بسرعة قصوى إلى قطر طلبا للنقود، حسبما أوردت صحيفة "زمان" التركية

وتابع: "لكن لا بد أن يعلم أردوغان أن الذي يتلقى أموالا من الخارج يتعود على تلقى الأوامر أيضا. لذا نرى أن أمير قطر بات ينظر إلى أردوغان بدونية كلما طلب منه الأموال".

وزار أردوغان قطر في أول رحلة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا، أوائل يوليو الماضى وكانت الليرة التركية حينها متراجعة إلى حد 7.7 مقابل الدولار.