العملة التركية تتراجع.. والدولار يقفز لأول مرة إلى 7.51 ليرة

شهد سعر صرف الدولار، أمام سعر الليرة التركية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قفزة كبيرة، ووصل إلى 7.51 ليرة لأول مرة في تاريخه.

من جهة، بدأ سعر صرف الدولار تداولات اليوم مسجلًا 7.47 ليرة، وتشهد أسواق العملات تذبذبًا خلال الفترة الأخيرة في تركيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن قفزات الدولار المتتالية أمام الليرة التركية، ما هي إلا مجرد لعبة من أجل إسقاط الليرة التركية والاقتصاد التركي.

على صعيد آخر، سجل سعر جرام الذهب ارتفاعًا جديدًا في الأسواق التركية، ووصل إلى 468 ليرة تركية، بالتزامن مع تحذيرات دولية من انهيار الاقتصاد التركي قبل نهاية العامين المقبلين.