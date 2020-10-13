أردوغان يواصل الانتقام.. السلطات التركية تصدر أوامر باعتقال 167 شخصا

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، عشرات الأشخاص في إطار البحث عن 167 مشتبها، غالبيتهم عسكريون في الخدمة، في خطوة جديدة تستهدف أنصار الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت قناة "تي.آر.تى خبر" التركية، إن السلطات أطلقت حملة أمنية بدأت في إقليم أزمير الساحلي لتمتد إلى 26 إقليما أخرى، بحثا عن 110 عسكريين جرى إصدار مذكرات توقيف بحقهم، ومن بين هؤلاء 16 طيارا، وضباط برتبة عقيد ومقدم، مضيفة أن 89 منهم تم القبض عليهم.

وفي عملية منفصلة، ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن الشرطة سعت لاعتقال 57 آخرين في 15 إقليما، منهم 32 شخصا اعتقلوا بالفعل.

وتأتي حملة الاعتقالات الجديدة، في إطار حملة مستمرة منذ 4 سنوات تستهدف شبكة جولن، إذ تتهم حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، جولن، بالضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016، الذي أوقع نحو 250 قتيلا، وينفي الأخير أي دور له، وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

ومنذ محاولة الانقلاب احتجزت السلطات 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم، وعزلت وأوقفت عن العمل 150 ألفا من العاملين بالدولة وأفراد الجيش، وسرحت أكثر من 20 ألفا من الجيش.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحلفاء تركيا الغربي ونطاق الحملة، قائلين إن الحكومة تستغلها لسحق المعارضة.