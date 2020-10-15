تطوير منظومة الحماية للمعرضين للخطر.. 5 أهداف لوحدة حماية الطفل

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن وحدة حماية الطفل، تعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام، والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص.

وأكدت التضامن على موقعها الرسمى، أنه تم وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية "أسر بديلة"، حيث تم العمل على:

- تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

- تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى أهداف وحدة الحماية الاجتماعية كالتالى:

- تطوير منظومة الحماية والرعاية المقدمة للأطفال بشكل عام والأطفال المعرضين للخطر بشكل خاص وذلك من خلال:

1- حصر مقدمي الخدمة والمتعاملين مع الأطفال لرصد الفجوات الموجودة داخل مؤسسات ودور الرعاية والعمل على دعمها

2- وضع معايير لكفاءة الأخصائيين والمتعاملين مع الأطفال داخل المؤسسات تضمن تعزيز قدراتهم بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.

3- وضع خطة عمل لاستبدال نظام الرعاية البديلة المؤسسية بنظام الرعاية غير المؤسسية "أسر بديلة"

4- تطوير وحدات دعم نفسي واجتماعي لتقديم خدمات إعادة الدمج للأطفال المتعاملين مع منظومة الرعاية الاجتماعية.

5- تطوير منظومة إدارة الحالة للأطفال لبناء نظام معلوماتي إلكتروني وقاعدة بيانات حول الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم.

11 ألفا و500 طفل متوجدون بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية

من جانبها قالت اللواء الدكتورة هبة أبو العمايم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن عدد الأطفال الموجودين بالأسر البديلة داخل نطاق الجمهورية 11 ألفا و500 طفل، مؤكدة أن هناك شروطا لكفالة الطفل داخل الأسر البديلة:

- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا تقل سن كلا منهما عن خمسة وعشرين سنة، ولا يزيد على ستين سنة.

- يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.

- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.

- تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.

- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.