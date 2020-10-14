" عد تنازلي " ضمن "المؤلف المصري " الخميس

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي يقدم العرض المسرحى "عد تنازلي" أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق، ١٥،١٦،١٧ أكتوبر علي مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

تدور احداث العرض حول جهود الاطباء في فترات الازمات والاوبئة وكم التضحيات والمعاناة التي يمروا بها في سبيل انقاذ البشرية.

العرض المسرحى "عد تنازلي " بطولة مؤمن نايل ، آثار وحيد ، عادل سعيد، ديكور دنيا عزيز، اضاءة أحمد طارق موسيقي معتز مجدي ، العرض من تأليف و إخراج إشرف علي