رئيس التحرير

محمود مسلم

" عد تنازلي " ضمن "المؤلف المصري " الخميس

كتب:

الوطن
03:27 م | الأربعاء 14 أكتوبر 2020
إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

إيناس عبدالدايم وزير الثقافة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة وضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح  بقيادة الفنان إسماعيل مختار، و التي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي يقدم العرض المسرحى "عد تنازلي"  أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق، ١٥،١٦،١٧ أكتوبر علي مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء. 

تدور احداث العرض حول جهود الاطباء في فترات الازمات والاوبئة وكم التضحيات والمعاناة التي يمروا بها في سبيل انقاذ البشرية. 

العرض المسرحى "عد تنازلي " بطولة مؤمن نايل ، آثار  وحيد ، عادل سعيد، ديكور دنيا عزيز، اضاءة أحمد  طارق موسيقي معتز مجدي ، العرض من تأليف و إخراج  إشرف  علي

اقرأ المزيد:

رغم منصبها الوزاري.. مناسبات عزفت فيها إيناس عبدالدايم قبل "30 يونيو"

إيناس عبدالدايم: ننسق مع وزير الإعلام لتخصيص قناة لوزارة الثقافة

إيناس عبدالدايم: سنعرض حفلات نادرة على موقع الوزارة

إيناس عبدالدايم: وزير الإعلام خصص القناة الثانية لعرض أرشيفنا الثقافي

إيناس عبدالدايم: سنبث حفلاتنا بداية من غد.. ونتمنا تخصيص قناة لنا

//For Inner Page