"الروسية للطب" تحصل على براءة اختراع لعقار يعيق تطور كورونا

حصلت الوكالة الفيدرالية للطب الحيوي في روسيا، على براءة اختراع لعقار روسي يعيق تطور فيروس كورونا من نوع "سارس كوف-2" في الخلايا.

وذكرت الوكالة - في بيان لها أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء - "إن علماء من معهد علم المناعة التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية طوروا دواءً وحصل على براءة اختراع لعلاج عدوى فيروس كورونا من نوع "سارس كوف-2" حيث يؤثر الدواء المطور على مناطق معينة في جينوم الفيروس، ما يحد من تطوره في الخلايا.. مشيرة إلى أن الأدوية التي تعمل على هذا المبدأ فعالة في علاج الأمراض الفيروسية".

وأوضحت أنه جرى الانتهاء من الاختبارات قبل السريرية لهذا الدواء، التي أكدت تأثيره المباشر المضاد للفيروسات، وتبين في التجارب التي أجريت على الخلايا المصابة، أن العقار يمنع الفيروس بأكثر من 10 آلاف مرة مقارنة بما يحدث في خلايا المجموعة الضابطة.

وأضافت الوكالة أن النتائج التي جرى الحصول عليها من الدراسات قبل السريرية الخصوصية أظهرت عمل العقار المعدل وراثيا كمضاد للفيروسات بالإضافة إلى سلامته وخلوه من تأثير سام.. مؤكدة ضرورة تنظيم التجارب السريرية للعقار الجديد بالتنسيق مع وزارة الصحة الروسية.

وأشارت إلى أن المرضى يمكنهم استخدام العقار بطريقتين من خلال الأنف، الأولى قطرات الأنف للوقاية بعد التعرض لعدوى فيروس كورونا، والثانية عبر الاستنشاق