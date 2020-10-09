عوض تاج الدين: مصر بدأت تصنيع عقار كورونا الذي عالج ترامب

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على تحسن الحاصة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وقال تاج الدين خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الفريق المعالج لترامب لم يعلن تفاصيل كثيرة حول الأدوية التي حصل عليها، لكن عقار ريمديسيفير كان هو العقار الأساسي الذي حصل عليه ترامب وهو مستخدم في مصر".

وأضاف: "بالعكس بدأت شركات كثيرة في تصنيع هذا العقار الذي جرى استخدامه في البروتوكول المصري لعلاج الحالات الشديدة".

وتابع، أن كل الأدوية المستخدمة في تقليل حدة فيروس كورونا موجودة في البروتوكولات المصرية لعلاج، موضحًا أنه لم يصله معلومات تفصيلية دقيقة عن أي عقاقير أخرى مستخدمة للتعامل مع المرض خارج البروتوكول المصري، ولا يوجد عقار مؤكد ضد هذا الفيروس.