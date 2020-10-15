خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر وطرق السداد

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات اليوم، تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2020، والتي يحين موعد دفعها في اليوم الخامس عشر كل 3 أشهر، إذ تقدم الشركة خدمة الاستعلام عن قيمة الفاتورة وسدادها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.

وفي ضوء الخدمات التي تقدمها "الوطن"، لمتابعيها وقرائها، نستعرض خطوات دفع فاتورة تليفون شهر أكتوبر 2020 عبر الموقع الإلكتروني، وهي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

1. الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات من هنــــــــــا.

2. إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

3- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

4- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على "سدد".

5- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ"الفيزا أو الماستر كارد"، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة إلكترونيًا بنجاح.

مواعيد استحقاق دفع فاتورة التليفون الأرضي خلال العام

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الأولى منتصف يناير وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام.

- تصدر فاتورة التليفون الأرضي الثانية منتصف أبريل، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الثالثة منتصف شهر يوليو، وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 أغسطس من كل عام.

- وتصدر فاتورة التليفون الأرضي الأخيرة منتصف شهر أكتوبر وتمنح الشركة فترة سماح للمستخدمين لمدة شهر كامل دون غرامة حتى 15 نوفمبر من كل عام.

وتمنح الشركة لعملائها مهلة شهر لسداد الفاتورة من وقت البدء، وحال عدم السداد خلال هذه الفترة تتحول خدمة التليفون الأرضي إلى الاستقبال فقط، بحيث لا يمكن للمستخدم إجراء مكالمات إلا أنّه يتمكن من استقبالها فقط، وبعد مرور شهر آخر ولم يسدد العميل الفاتورة ترفع الخدمة عنه بشكل مؤقت لحين الدفع، مع تراكم المصروفات الإدارية، وذلك قبل رفع الخدمة بشكل نهائي حال عدم السداد.

وكان أحد ممثلي خدمة العملاء أوضح أنّ غرامة تأخير السداد التي تفرضها الشركة على تأخير المشتركين عن دفع الفاتورة تكون بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5% من قيمة الاشتراك، وذلك بداية من منتصف الشهر، "بحد أقصى 11 شهرًا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها"، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.