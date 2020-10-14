سكان التجمع عن مخطط الحكومة لمواجهة الأمطار: مش هنعاني من بهدلة كل سنة

أعلنت الحكومة مؤخرًا عن مخطط يتم تنفيذه خلال الفترة الحالية داخل التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، لحماية المنطقة من الغرق بمياه الأمطار والسيول التي تحدث سنويًا خلال فصل الشتاء.

وتضمن المخطط عدة خطوات ومراحل، أهمها استغلال الحدائق في تصريف المياه، وفصل منظومة صرف الأمطار عن الصرف الصحي، الامر الذي لاقى إشادة من سكان التجمع الخامس والذين أعربوا عن سعادتهم باهتمام الحكومة بحل أزمة عانوا منها كثيرًا خلال السنوات الأخيرة.

"سارة": يا ريت يتنفذ سريعًا علشان متحصلش بهدلة كل سنة

سارة الجندي، 28 عامًا، تعمل معلمة بإحدى المدارس الأزهرية للغات، وتسكن في منطقة التجمع الخامس منذ ما يقرب من 5 أعوام، توضح أنها تؤيد تنفيذ ما أعلنت عنه الحكومة ضمن مخططها من أجل منع غرق منطقة التجمع الخامس في مياه الأمطار، مثلما يحدث كل عام، ما يعود بالنفع على جميع ساكني التجمع، قائلة: "يا ريت يتنفذ بشكل سريع قبل بداية فصل الشتاء، لأنه هيفرق معانا جدًا عشان متحصلش البهدلة بتاعت كل سنة".

وتؤكد "سارة" أن سكان التجمع الخامس عانوا كثيرًا على مدار السنوات الأخيرة خلال فصل الشتاء وهبوط الأمطار بكثافة شديدة، مضيفة بنبرة غاضبة: "الدنيا لما بتمطر عندنا كل الشوارع بتغرق، والعربيات بتعطل، ومحدش بيعرف لا يمشي ولا يتحرك في الشوارع، وبالذات آخر سنتين اللي الشوارع فيهم اتبهدلت خالص".

وذكرت أن غرق الشوارع بمياه الأمطار يتسبب في العديد من المشاكل الأخرى، أهمها قطع مياه الشرب تمامًا عن المنازل لحين الانتهاء من إزاحة وتصريف المياه.

وفكرت "سارة" كثيرًا في أن تنقل مقر سكنها خارج التجمع الخامس بسبب ما يحدث خلال فصل الشتاء سنويًا، متابعة: "لو المشكلة دي حصلت وإحنا بره البيت أو في الشغل بنبقى مش عارفين نرجع بيوتنا تاني، والسنة اللي فاتت أتوبيسات المدراس وصلت الطلبة بيوتهم الساعة 10 بالليل بسبب الشلل المروري".

"بلال": تفكير الحكومة في منع تراكم مياه السيول مهم ومفيد

ويتفق معها بلال عبدالمنعم، 37 عامًا، أحد سكان التجمع الخامس، وصاحب محل إلكترونيات، إذ يوضح أن شارع 90 من أكثر الشوارع التي تتضرر خلال سقوط مياه الأمطار، وهو الشارع الأهم بمنطقة التجمع لأن جميع السكان يمرون من خلاله للوصول إلى منازلهم، قائلًا: "في آخر سنتين كنا بنعدي بالعربيات في الشوارع كانت المياه بتدخل العربيات، وفي كتير منها عطل في الطريق وتسبب في أزمات مرورية بسبب المياه الكثيفة".

ويرى "بلال" أن تفكير الحكومة في تنفيذ مخطط من أجل منع تراكم مياه السيول التي تغرق التجمع الخامس أمر مهم ومفيد للغاية، لأنه من المفترض أنه حي راقٍ وجديد، وكان من المفترض أن تحدث تلك الاستعدادات خلال الأعوام الماضية، لأن تلك الأمطار والسيول تُصدر صورة سيئة عن التجمع الخامس.

وتابع "إحنا ممكن كمان نستفيد من مياه الأمطار، وتبقى ليها مسارات بحيث نقدر نستخدمها أكتر من مرة في ري الزرع اللي موجودة بكثافة في التجمع بدل ما نستفيد منه مرة واحدة بس".

"عبدالستار": أخيرًا بدأنا نفكر إزاي نحل المشكلة قبل وقوعها

فيما أشاد أحمد عبدالستار، 42 عامًا، أحد سكان التجمع الخامس، بتفكير الحكومة لاستغلال الحدائق لتصريف المياه، بالإضافة إلى فصل منظومة صرف الأمطار عن الصرف الصحي، قائلًا: "أخيرًا بدأنا نفكر إزاي نحل المشكلة قبل وقوعها، أنا قرأت مخطط الحكومة وهو كويس جدًا، لكن الأهم انه يتنفذ بشكل جيد وسريع قبل بداية الشتاء، وأتمنى أن المنظر اللي الكل بيشوفه واحنا بنعيشه ما يتكررش تاني السنة دي".