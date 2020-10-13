توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للحرارة ولا أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان خاص، توقعات حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام مقبلة بداية من غد الأربعاء 14 أكتوبر إلى الجمعة المقبل 16 أكتوبر.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض الحرارة قليلا يوم الجمعة، خاصة على جنوب البلاد، إذ يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنّ حركة الرياح الثلاثة أيام المقبلة تكون معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من شمال الصعيد ولا يوجد فرص لسقوط أمطار.

وحذّرت الهيئة من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

طقس الأربعاء 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الخميس 15 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

طقس الجمعة 16 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.