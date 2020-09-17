الأرصاد: "مناخ الخريف" سيول وأمطار رعدية غزيرة وعواصف ترابية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، ملامح حالة المناخ خلال فصل الخريف، فمن المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على مصر الأربعاء الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي الأحد 20 ديسمبر.

حالة المناخ خلال فصل الخريف

وأوضحت الهيئة أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، إلا أنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد، يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، والوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، كما تؤدي أيضا إلى اضطراب في الملاحة البحرية، كما تؤدي بعض المنخفضات أحيانا إلى إثارة الرمال، الأتربة، والعواصف الترابية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة آخرى.

المحافظات التي تتأثر بمنخفض جنوب السودان

وأضافت الهيئة أن جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تتأثر أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي، مما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض هذه المناطق، والتي تتسبب في تكون السيول نظرا للطبيعة الجغرافية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، سوف تعاود اصدار تنبؤاتها وتحذيراتها الجوية لكافة قطاعات الدولة بشكل يومي منتظم نظرا للتقلبات الجوية الحادة، والسريعة والتي من الممكن أن تشهدها البلاد خلال هذا الوقت من العام، حتى يتثنى للمواطنين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي آثار ناجمة عن أي ظواهر جوية حرجة.

ونوهت الهيئة أن هذا البيان إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف، لأخد الاستعدادات المبكرة، والاحتياطات اللازمة، لافته إلى أنه سيتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف، قبل حدوثها بوقت كافي.