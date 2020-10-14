فرج عامر: المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية تضمن مستقبلا أفضل

بعث فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، رسالة جديدة للمواطنين، لحثهم على النزول والتوافد على أبواب اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية لمجلس النواب، سواء في الخارج خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر، وفي الداخل خلال يومي السبت والأحد 24 و25 أكتوبر، بداية من الساعه التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

وأكد "عامر"، في بيان له، أن الإنجاز الكبير الذي سعى مجلس النواب الحالي على تحقيقه على أرض الواقع، وإصدار أكبر عدد من القوانين لخدمة المواطنين، في ظل الظروف الحرجة التي كانت تمر بها البلاد في وقت سابق.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مجلس النواب المقبل 2020، يستكمل هذه الإنجازات على أرض الواقع، خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن هناك تحد كبير للعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ويأتي ذلك من خلال النواب الذين سيحصلون على أكبر عدد ممكن من التصويت لهم، أثناء الانتخابات المقبلة، للحصول على المقاعد داخل المجلس.

وشدد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، على المشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية، والالتزام بارتداء الكمامة، أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات حفاظًا على سلامة المواطنين.