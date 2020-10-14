كفر الشيخ تتلقى 75 ألف طلب تصالح بقيمة متحصلات 375 مليون جنيه

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لراغبي التصالح على مخالفات البناء، بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن بنسبة تراوحت ما بين 35% و 50%، ما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية التسعة بالمدن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 75 ألف و220 طلبًا للتصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم أو جدية التصالح بقيمة 375 مليون و377 ألف جنيه، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، وأشاد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهميته واستجابة للدولة .

وشهدت المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد نسبة 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجه "نور الدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض رسوم التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.