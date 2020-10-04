كفر الشيخ تتلقى 5 آلاف طلب تصالح عبر تطبيق "محليات"

أعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن تفعيل الخدمة الإلكترونية الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، بالإضافة إلى 43 خدمة أخرى خاصة بالمصالح الحكومية، عبر بوابة "محليات"، كأول محافظة تطلق هذه الخدمة، تنفيذاً لتعليمات المحافظ، اللواء جمال نور الدين، ومتابعة نائبه، عمرو البشبيشي، على مدار الساعة.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بوعي المواطنين، الذين تقدموا بنحو 5 آلاف طلب تصالح عبر منظومة "الإنترنت"، حيث يجري سداد الرسوم المقررة من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، خاصةً بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن بنسبة تتراوح بين 25 و40%، مما ساعد على زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية، البالغ عددها 9 مراكز بمختلف مدن المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الالكترونية لاستقبال طلبات التصالح، فضلاً عن فتح 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، حتى يتسنى للمواطنين تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، مع توفير خدمة سداد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة، عبر طرق الدفع الإلكترونية باستخدام بطاقات "فيزا".

وأكد المحافظ على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.