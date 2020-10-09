كفر الشيخ تتلقى 71 ألفا و138 طلبا للتصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح على مخالفات البناء، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن بنسبة تراوحت ما بين 35% و50%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون حدوث تكدس أو زحام.

وأضاف "نورالدين" أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 71 ألفًا و138 طلبًا، مؤكداً أن رسوم التصالح ستعود على المواطنين بالنفع في صورة خدمات متعددة، من بينها توصيل المرافق للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيداً بإقبال أهالي المحافظة على تقديم طلبات التصالح.

وشهدت المواقع الخدمية والمراكز التكنولوجية بمدن ومراكز كفر الشيخ وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح وتسديد نسبة 25% كجدية في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة.

وأوضح المحافظ أن العمل منتظم في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.

ووجّه "نورالدين" رؤساء المراكز والمدن إلى ضرورة استكمال العمل بجدية، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيراً إلى الإقبال الكبير بعد تخفيض قيمة التصالح، ووعي أهالي كفر الشيخ بتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون، لضمان عدم تعرضهم للعقوبة وإزالة المخالفات، ونوه إلى تسليم المتقدمين شهادة لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت في الطلب من قبل اللجنة المختصة.