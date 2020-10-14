عاجل.. السيسي: نتطلع للاستفادة من "سيمنز" في الطاقة المتجددة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس شركة "سيمنز" العالمية الألمانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس الشركة أعرب عن تطلعها لتطوير نشاطها الناجح في مصر على خلفية الإنجازات غير المسبوقة التي حققتها سيمنز بتعاونها المثمر مع الحكومة المصرية في ظل مناخ استثماري ملائم يلقى دعما ومتابعة شخصية دقيقة من قبل الرئيس.

وأعرب الرئيس عن التقدير لما حققته شركة "سيمنز" من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وتجربتها الناجحة في هذا الصدد.

وأعرب عن التطلع للاستفادة من خبرات الشركة في عدة قطاعات تنموية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل المهني للكوادر المصرية لصقلها فنيا وحرفياً وعلى نحو يرسخ قيم إتقان العمل والأداء ودقة الإنتاج.